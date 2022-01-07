比利時第5波疫情飆升 專家估每日新增病例逾3萬

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）比利時面臨第5波疫情浪潮，在高傳染力的Omicron變異株肆虐下，專家表示1月中下旬病例將達高峰，估計每天可能會出現逾3萬新增病例。

比利時各媒體今天報導，總理德克魯（Alexander De Croo）昨天召開記者會表示，由Omicron變異株引起的新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經開始，感染及住院人數再次呈現上升趨勢。

德克魯表示，疫情在好轉之前將變得更糟，並預警接下來數週將很艱難，恐創下確診人數的新紀錄。

比利時病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）表示，第5波疫情正在飆升，雖然Omicron確診者轉為重症的風險降低，但大量的感染者仍將對醫療保健帶來沉重負擔。

范胡克指出，依流行病學模型，高峰期將出現在1月中下旬，估計每天有3萬至最多12萬5千名新增病例。目前以20至30歲族群確診人數增加最多。65歲以上族群確診病例也在增加，尤其是在布魯塞爾。

比利時政府將在1月中旬召開會議，檢視當前的防疫措施以及制定管控危機策略。

根據比利時國家衛生研究院（Sciensano）數據，自12月28日至今年1月3日當周，平均每天新增1萬3815病例，且1月3日單日新增2萬7496病例，創下單日新高。（編輯：周永捷）1110107