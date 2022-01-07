WHO：Omicron嚴重性可能低於Delta 但絕非溫和

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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員今天指出，相較主導全球COVID-19疫情的Delta病毒株，傳染力更強的Omicron變異株症狀似乎沒那麼嚴重，但不應把它歸類為「溫和」。

路透社報導，世衛臨床管理部門主管狄亞士（Janet Diaz）表示，初期研究發現，去年11月首先在南非和香港現蹤的Omicron變異株住院風險低於Delta。

狄亞士在日內瓦世衛總部的媒體簡報會中指出，感染Omicron的年輕和老年患者成為重症的風險也較低。

狄亞士提出有關Omicron重症風險較低的評論與其他數據一致，包括南非和英格蘭等研究數據，然而她未就研究或案例的年齡等提供進一步細節。

Omicron對老年人的影響是這個新病毒株一個未解的大問題，迄今大多案例研究都集中在年輕人。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在媒體簡報中表示：「雖然Omicron嚴重性似較Delta來得輕，尤其是對接種過疫苗的人，但不應將它歸類為溫和。」

「就像之前的變異株一般，Omicron正導致人們住院治療和奪命。」

他警告疫情「海嘯」來襲，因為在Omicron和Delta雙重夾擊下，全球染疫病例飆升頻創新高、健康照護體系不堪負荷，各國政府難以遏止已導致580多萬人病歿的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒。

譚德塞並說，世衛設定7月前全球人口70%完整接種疫苗的目標，依據目前疫苗施打速度，有109國將無法跟上。世衛這項目標被視為能幫助結束疫情大流行的嚴重階段。

他說：「在數十億人完全未獲保護下，少數國家打疫苗追加再追加，將無法結束疫情大流行。」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110107