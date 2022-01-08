世衛：變異結構與社交互動增 致Omicron擴散

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron擴散，是受到數個因素的影響，包括變異株的組成與社交互動增加等。

法新社報導，世衛COVID-19技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，過去一週COVID-19新增確診病例創新高，因此民眾必須想辦法降低病毒接觸，將Omicron的傳播狀況控制下來。

范科霍芙說，Omicron能在民眾間有效率地傳播開來，是受到好幾個因素的影響。

第一，Omicron的變異結構讓病毒更易附著在人類細胞上。

根據WHO公布的說明，范科霍芙說：「第二，病毒可能有所謂的免疫逃脫情況。這代表無論先前是否染疫過，或是否接種過疫苗，都可能再度感染。」

她說：「另一個原因是，我們觀察到Omicron會在上呼吸道複製，這種情況與Delta和其他變異株不同，包括在下呼吸道複製的原型株。」

不過，除了這些因素外，在北半球冬季期間，民眾互動增加，待在室內的時間變多，且沒有遵守保持社交距離等防疫措施，也會導致病毒擴散。

上週，世衛獲通報新增近950萬起確診病例，創下新高紀錄，比一週前多出71%。

范科霍芙說：「對於普羅大眾而言，大家要注意的就是降低病毒接觸。我們希望民眾了解並有信心，他們自己有辦法控制疫情。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110108