全球COVID-19確診數突破3億 34國單週新增染疫創紀錄
2022/1/8 05:52（1/8 07:38 更新）
全球感染COVID-19病例數7日突破3億例。圖為法國民眾戴口罩行經艾菲爾鐵塔附近。（安納杜魯新聞社）
（中央社巴黎7日綜合外電報導）法新社依據官方數據統計，全球感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數今天已突破3億例。
世界衛生組織（WHO）中國分支2019年12月底報告爆發這種流行病迄今，全球累計染疫病例數已達3億4萬2439例。
首先在波札那和南非現蹤的COVID-19新變異株Omicron因傳播快速，自去年底以來染疫人數持續攀升。
Omicron帶來第4波冠狀病毒疫情，許多國家通報染疫病例創新高。
過去1週，全球新增1350萬起染疫病例，較前1週激增64%，平均每天新增193萬8395例。
全球有34國創單週新增染疫紀錄，其中8國分布在歐洲、7國在非洲，以及6國在拉丁美洲和加勒比地區。
美國、加拿大和澳洲也都染疫創新高紀錄。（譯者：徐睿承）1110108
全球疫情統計（每日新增確診數）
全球疫情統計（每百萬人確診數）
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