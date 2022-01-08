全球COVID-19確診數突破3億 34國單週新增染疫創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎7日綜合外電報導）法新社依據官方數據統計，全球感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數今天已突破3億例。

世界衛生組織（WHO）中國分支2019年12月底報告爆發這種流行病迄今，全球累計染疫病例數已達3億4萬2439例。

首先在波札那和南非現蹤的COVID-19新變異株Omicron因傳播快速，自去年底以來染疫人數持續攀升。

Omicron帶來第4波冠狀病毒疫情，許多國家通報染疫病例創新高。

過去1週，全球新增1350萬起染疫病例，較前1週激增64%，平均每天新增193萬8395例。

全球有34國創單週新增染疫紀錄，其中8國分布在歐洲、7國在非洲，以及6國在拉丁美洲和加勒比地區。

美國、加拿大和澳洲也都染疫創新高紀錄。（譯者：徐睿承）1110108