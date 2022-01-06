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研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

2022/1/6 16:00（1/7 09:28 更新）
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美國研究5日指出，COVID-19疫情初期出生嬰兒的各項發展能力，略遜於疫情前出生嬰兒。（圖取自Pixabay圖庫）
美國研究5日指出，COVID-19疫情初期出生嬰兒的各項發展能力，略遜於疫情前出生嬰兒。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國一份研究今天指出，COVID-19疫情初期出生嬰兒的各項發展能力，略遜於疫情前出生嬰兒，無論他們的母親孕期是否染疫。研究人員推測，孕期承受的壓力是其中一項因素。

但研究人員強調，這不表示這些嬰兒的長期發展也將如此。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這項發表在「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics） 的研究，追蹤2020年3月至2020年12月在紐約市出生的255名嬰兒。紐約市是美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期的主要熱區之一。

研究人員在這些嬰兒6個月大時檢測其社交、溝通和運動能力，使用標準問卷調查他們翻身或牙牙學語等嬰兒發展的重要里程碑時間。

研究發現，在大多數地區，與較早前出生的嬰兒相比，疫情期間出生的嬰兒得分較低，無論他們的母親在懷孕期間是否染疫。

研究發現，兩組嬰兒的測試平均得分略有差距，但不是很明顯的發展遲緩問題。

儘管疫情期間出生的嬰兒在社交能力、以及在精細動作和粗動作方面的得分較低，但溝通技能得分略高一些。

美國布朗大學（Brown University）兒科研究副教授迪歐尼（Sean Deoni）說：「當然這值得探討，為什麼這些嬰兒特別在我認為很基本的，譬如動作能力上技不如人？」迪歐尼研究疫情期間出生的兒童的認知能力，但未參與這份JAMA研究。

迪歐尼表示，原本預期大人說話時因為戴口罩遮住嘴型，加上封城期間使得社交互動有限，會影響嬰兒的溝通能力，他說：「我一開始會以為受到影響的是語言，運動功能則不會，但我們看到的恰好相反。」

所有研究對象都在紐約市出生，對照組是疫情前在同家醫院出生的62名孩子，他們也同樣在6個月時接受測試。

研究人員推測，孕婦因疫情所承受的壓力，可以解釋嬰兒運動和社交技能下降的原因。

但主要研究調查人員、哥倫比亞大學（Columbia University）小兒科暨精神病學副教授杜米特魯（Dani Dumitriu）醫師表示，背後可能有很多因素。

她說，出生於「封城」狀態的環境，家裡承受失業、居所不定等影響孩提生活的壓力等，都是可能原因。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110106

發表在「美國醫學會小兒科學期刊」的研究：
Association of Birth During the COVID-19 Pandemic With Neurodevelopmental Status at 6 Months in Infants With and Without In Utero Exposure to Maternal SARS-CoV-2 Infection
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