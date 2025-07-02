南方共同市場峰會登場 與歐盟自貿協定命運受關注

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（中央社布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導）在南方共同市場本週高峰會中，集團與歐洲聯盟間貿易協議的命運將成為焦點。法國正試圖擋下這項自由貿易協定。

法新社報導，歐盟去年12月與阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）創始成員國達成協議，允許歐盟向南美銷售更多汽車、機器和藥品。作為交換，布魯塞爾同意從南美進口更多肉類、糖、稻米和大豆。

儘管這項協議獲得德國、西班牙、葡萄牙等國支持，法國卻予以強硬反對。法國農民擔心來自較低度監管的拉丁美洲農民的削價競爭。

阿根廷天主教大學（Pontifical Catholic University of Argentina）國際研究中心主任萊瓦吉（Ariel Gonzalez Levaggi）說，「現在球在歐洲手裡」，但布魯塞爾不太願意繼續推動，主因法國反對。

支持這項協議的歐盟與南美洲人士原本冀望，在美國祭出懲罰性關稅下，大西洋兩岸出口商可藉此取得銷售產品的新管道，從而讓協議重現生機。

阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究員盧比歐洛（Florencia Rubiolo）表示，這項協議獲得批准將符合南方共同市場所有成員國的戰略利益，無論是對單一國家或整個集團而言。

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她認為這也可以向阿根廷自由主義派總統米雷伊（Javier Milei）展現出做為南方共同市場一員的價值。米雷伊政府曾指責南方共同市場約束成員國不得單獨與他國達成貿易協議。

米雷伊正致力與美國達成自由貿易協定。他曾表示，為了與華府達成協議，有必要的話會退出南方共同市場。（譯者：吳柏緯/核稿：何宏儒）1140702