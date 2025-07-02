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挺俄興戰同時靠近歐洲 歐盟：北京須處理自相矛盾

2025/7/2 21:28
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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯今天在布魯塞爾與中國外交部長王毅會談，敦促北京停止削弱歐洲安全。歐盟領導人和中國國家主席習近平本月稍晚將在北京舉行高峰會。

法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）與王毅會談前表示：「中國不是我們的對手，但是在安全層面上，我們的關係承受著與日俱增的壓力。」

卡拉斯表示，中國企業是俄羅斯得以繼續對烏克蘭作戰的生命線。北京發動網路攻擊、干涉民主並且以不公平方式進行貿易。這些行動危害歐洲安全與就業。

王毅訪問布魯塞爾後還將前往德國柏林與法國巴黎。約3個星期後，習近平與歐盟領導人將在北京舉行峰會。

在美國總統川普發動關稅戰撼動貿易大國同時，歐盟開啟改善對中國關係之門。

但布魯塞爾與北京之間的貿易齟齬非但沒有改善，反而因為中國疑似不公平貿易作為而惡化。而且俄羅斯軍隊藉助中國取得關鍵技術一事仍遭歐盟痛批。

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卡拉斯說，中國助長在歐洲戰火的同時還尋求與歐洲建立更緊密關係，北京必須處理這種矛盾。他強調：「在動盪世界中，北京應該運用其與日俱增實力維護國際法。」

為了向北京施壓，歐盟對於被控協助莫斯科進行戰爭的諸多中國企業實施貿易禁令。然而歐盟官員承認，這未能讓北京從它視為至關重要的對莫斯科戰略夥伴關係中轉向。（譯者：吳柏緯/核稿：何宏儒）1140702

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