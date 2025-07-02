澳洲客機貨艙有蛇急求助專家 差點疏散乘客拆飛機

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（中央社墨爾本2日綜合外電報導）澳洲一架國內航班昨天在貨艙內發現一條「偷渡」上機的蛇，飛機因此延誤兩小時起飛。捕蛇人表示，幸好他一出手就抓到，要是被牠鑽進縫隙，工程師現在可能還在拆飛機找蛇。

美聯社報導，協助處理這起事件的捕蛇專家佩利（Mark Pelley）表示，事情發生在墨爾本機場飛布里斯本（Brisbane）的維珍澳洲航空（Virgin Australia）VA337班機上，發現蛇的當下，乘客正在登機。

佩利到場後，發現這是一條約60公分長的綠樹蛇，屬於無毒蛇種。不過佩利表示，由於當時貨艙內光線昏暗，他一度以為是毒蛇。

他說道：「我抓到牠後才發現牠沒有毒，但在那之前牠看起來真的很危險。」

世界上多數毒性最強的蛇種都源自於澳洲。

佩利進入貨艙時，發現這條蛇有一半的身體躲在一塊板子後方，隨時可能鑽入更深處，消失得無影無蹤。

當時佩利告知飛機工程師與航空公司人員，如果他「沒有一擊成功，這條蛇可能就會鑽入板子間的縫隙，到時候你們就得疏散所有人，因為那時我還不知道牠是哪種蛇」。

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佩利補充道，「但還好我一次就抓到了」，「如果沒成功，現在工程師跟我可能都還在拆（波音）737找蛇」。

綠樹蛇原生於布里斯本地區，佩利推測這條蛇可能是趁飛機之前從布里斯本飛墨爾本時，躲在某位旅客的行李中登機後再逃出來的。（實習編譯：吳秉勵/核稿：楊昭彥）1140702