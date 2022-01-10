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1922疫苗預約平台將重啟 北市：第19輪量能用完無法重複提供

2022/1/10 17:00（1/10 17:20 更新）
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台北市政府10日表示，中央疫情指揮中心通知要提供17日到23日的量能已預約完畢，無法重複提供。（台北市政府提供）
台北市政府10日表示，中央疫情指揮中心通知要提供17日到23日的量能已預約完畢，無法重複提供。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北10日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布將提供第19輪COVID-19疫苗預約，不過台北市政府表示，中央通知要提供17日到23日的量能，但這段時間的量能已預約完畢，無法重複提供。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，副市長蔡炳坤說，今天正式接獲中央通知，公費疫苗預約平台15日、16日要開始第19輪預約，提供17日到23日施打。

蔡炳坤指出，由於台北市的預約系統今天就開始提供17日當週的施打量能，所以會跟中央反映，第19輪台北市的量能已預約完畢，無法重複提供。

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媒體詢問，中央預約平台上線後是否會有整合混亂的狀況？台北市長柯文哲回應，中央今天說要提供17日到23日的量能，但台北市已經預約光了，可以新增的量也會在14日開放預約，加開7個中型接種站提供，恐怕沒有剩下多少可以給中央。

柯文哲進一步表示，現在還有另一個問題，就是春節要到了，是否要照打不誤、大家都不要休假，還要再想一下。（編輯：李錫璋）1110110

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