基隆12日開設大型接種站 免預約隨到隨打

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基隆市政府為讓市民盡快完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種，將於12日至16日在市立體育館開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種疫苗服務。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，基隆市府為讓市民盡快接種疫苗，將於12日至16日在市立體育館開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種疫苗服務。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，且桃園機場群聚疫情已進入社區傳染，衛生福利部疾病管制署7日起將第3劑接種間隔時間由5個月縮短到3個月，開放已完整接種2劑疫苗基礎劑，且間隔滿12週（84天）以上的18歲以上民眾，皆可接種第3劑追加劑，以提升免疫保護力。

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市府指出，為讓市民儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務診次擴大服務量能外，並規劃12日起至16日止，每天上午8時30分至上午11時，及下午1時30分至下午4時30分，於市立體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。

此外，市府表示，據統計，基隆市68歲（含58歲原住民）以上長者，已接種第2劑疫苗且達12週者共有3萬5005人，市府正研議規劃造冊集中施打細節，確認後將於近日公告。（編輯：方沛清）1110110