新竹市加開4座疫苗施打站 校內用餐需用隔板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府10日表示，即日起加開3座疫苗施打站，11日將再開第4座稅務局站專責施打「莫德納」，做好分流、提升施打效率。新竹市長林智堅（前中）10日視察疫苗施打站。中央社記者郭宣彣攝 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）新竹市政府今天表示，即日起加開3座疫苗施打站，明天再開第4座稅務局站專責施打莫德納，做好分流、提升施打效率；此外，即日起師生在校用餐均需使用防疫隔板。

新竹市政府發布新聞稿表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊張，近期因應鄰近縣市陸續有本土確診發生，尤其桃竹生活圈緊密，竹市已先宣布各項防疫措施，包括醫院、長照機構停止探病，陪病者限一人；醫院美食街需使用防疫隔板等。

市長林智堅向中央社記者說，即日起，校園中師生用餐須用防疫隔板，在校都須全程戴口罩，同時，市場賣場百貨也停止試吃試用，共餐據點暫停，活動中心也暫停卡拉ok唱歌以及須脫下口罩進行的活動。

林智堅表示，面對疫情，市府嚴陣以待，今天重新啟動3座大型疫苗施打站，分別是體育館施打站、中正市場施打站及慈濟靜思堂施打站，明起將再加開稅務局站。

他呼籲，所有市民朋友不論是第3劑、或第1劑還沒打，都盡速來施打，一起提高疫苗涵蓋率、提升全體免疫力。（編輯：方沛清）1110110