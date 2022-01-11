更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市公布確診護理師與男友足跡 曾搭捷運、赴中山區居酒屋
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情3/300

1/11本土增12例 境外移入58例

2022/1/11 14:06（1/11 16:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社製圖）
（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北11日電） 中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增70例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為12例本土病例、58例境外移入；另外，確診者中沒有新增死亡個案。

本土個案中，2個案是機場清潔人員的家人；4個案是確診居服員友人的職場群聚；2個案是居服員服務案主的親人；1個案是確診安親班學生的母親，另有醫護人員職場及其友人共3人確診。（編輯：陳政偉）1110111

疾管署新聞稿

今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（27例）、英國（4例）、印尼、菲律賓及澳大利亞（各3例）、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大（各2例）、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西（各1例）移入，另2例調查中。入境日介於去（2021）年12月9日至今（2022）年1月10日。

截至目前國內累計17,463例確診，分別為2,762例境外移入，14,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
北市聯醫中興院區2護理師確診 其中一人男友也染疫桃園3歲童確診 國小及附設幼兒園停課14天桃園確診者跨年高雄遊3天 曾至萬豪酒店、漢神巨蛋、義享天地WHO：勿稱Deltacron 變異株沒有結合長程航班落地採檢首日 上午確診17人陽性率7.8%桃園電子廠群聚累計5確診 全面停工、集中檢疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀