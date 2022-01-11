北市聯醫中興院區2護理師確診 其中一人男友也染疫

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台北市副市長黃珊珊11日表示，北市聯醫中興院區有2名護理師及其中一人的男友確診，途徑釐清中。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，北市聯醫中興院區有2名護理師及其中一人的男友確診，途徑釐清中；擴大採檢88人、86人陰性，護理師小孩就讀班級及補習班停課2天。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊在與里長市政座談會前，接受媒體聯訪說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

黃珊珊證實，聯合醫院中興院區有2名護理師確診，分別為案17570、17571，2人照顧的病人雖不同人但住同病房，而17570的男友也確診。陳時中下午在疫情記者會證實，這名護理師男友職業為台北市某餐酒館廚師。

黃珊珊指出，案17570在1月7日的固定篩檢中為陰性，但9日喉嚨不舒服，10日採檢確診，CT值13；案17571則是被匡列後採檢確診，CT值15；案17570男友CT值則是29。

在居家隔離及擴大採檢人數方面，已匡列居家隔離25人，擴大採檢88人，其中86人陰性、2人因來自外縣市，正在安排。

黃珊珊表示，其中一名護理師有2名小孩在學校上課，同住家人為老公及2名小孩採檢皆為陰性。目前已將這2個班級預防性停課2天，老師與同學今天會採檢，視結果決定是否復課，而小孩的補習班也停課2天。

停課人數為學校50名學生、2名導師、5名科任老師，補習班則為43人；案17570男友的職場也在調查與匡列，之後員工會採檢。

黃珊珊說，目前病毒基因定序還未出爐，傳染途徑也還需要釐清調查。2名護理師照顧的病房環境採檢都是陰性，目前該病房只出不進。（編輯：方沛清）1110111

（指揮中心提供）