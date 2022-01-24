本土疫情延燒 全國醫院即起禁止探病

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疫情指揮中心24日宣布，全國醫院即起除例外情形，停止開放探病。圖為台大醫院。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北24日電）國內COVID-19疫情延燒，疫情指揮中心今天公布，全國醫院即日起除例外情形，停止開放探病，並調整住院病人、陪（探）病者及醫療照護人員篩檢及疫苗接種等規定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區傳播風險提升，為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，自即日起調整醫療應變作為，包含住院病人、陪（探）病者及醫療照護人員篩檢及疫苗接種等相關規定。

陳時中說，即日起全國醫院除例外情形，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

探病者若為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，以公費篩檢；未完成者，則以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

住院病人入院篩檢部分，陳時中表示，全國醫院新住院病人，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上，預定（非緊急）住院者，於入院前3天內公費篩檢。

另外，針對緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

至於住院病人陪病者管理，陳時中說，全國醫院陪病人數以一人為原則。陪病者無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上，預定（非緊急）住院者，於入院前3天內篩檢。

緊急需住院者則於入住病房前篩檢；每名住院病人陪病者公費篩檢限一名。未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上之陪病者，每週定期自費篩檢，且自2月1日起，入院改為自費篩檢。陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除前述篩檢。

針對醫療照護人員管理，陳時中說，專責病房及採檢人員，若為可接種追加劑疫苗者，應於2月1日前完成接種，未完成者應評估調整職務內容。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。

陳時中表示，至於急診、加護病房等高風險單位人員，若為可接種追加劑疫苗者，同樣應於2月1日前完成接種，未完成者應每週定期公費篩檢。醫院得依社區傳播風險，每週定期公費篩檢。其餘單位人員未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上者，應每週定期公費篩檢。（編輯：張雅淨）1110124