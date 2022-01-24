二級警戒至2/7 運動唱歌拍照須戴口罩

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中央流行疫情指揮中心1月24日宣布，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，考量國內外疫情，維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照仍須戴口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，考量國內外疫情持續，維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照仍須戴口罩，不開放試吃。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，且國內發生新變異株Omicron感染事件，指揮中心指揮官陳時中在記者會中說明，與相關單位溝通及評估後，1月25日至2月7日維持疫情警戒標準為第二級。

陳時中說，國內須維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

陳時中說，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩。農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合，得免戴口罩。

陳時中提醒，上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。外出時有飲食需求，得免戴口罩。

於指揮中心或主管機關指定場所或活動，如藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關的相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

營業場所及公共場域（含交通運輸）應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班：於運具內（車廂、船舶、航空器）禁止飲食。

賣場、超市、市場加強人流管制部分，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）；不開放試吃。

宗教場所、宗教集會活動，依內政部規定防疫措施辦理。餐飲場所，嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶；違反者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。（編輯：管中維）1110124