高雄疫情傳播快、桃園亞旭暴露久 陳時中：社區傳染2大威脅

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）桃園亞旭電腦廠、高雄港爆發COVID-19群聚疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前看來高雄疫情傳播很快，但桃園暴露時間更久，是社區傳染2大威脅。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，國內今天新增82例本土病例，包括桃園亞旭電腦廠64例、高雄港及衍生相關有15例，另有亞東醫院染疫護理師丈夫、居服員照顧者家庭、桃園就醫採檢確診等各1人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，亞旭公司2名員工1月9日到西堤餐廳用餐後，一直沒有病識感，也沒有警覺，直到後來有症狀，公司再三釐清才發現他們曾到西堤餐廳用餐，經採檢確診，一路擴大採檢全公司1005人，至今累計確診個案達到70人，其中6人為本國籍勞工，其餘均為外籍移工，屬於大規模移工群聚感染；確診個案已有56人送到台北市劍潭安心檢疫所，謝謝北市準備房間讓大量病患移動。

陳時中指出，由於亞旭公司只是遠雄自貿港區中30家公司之一，考量公共場域如用餐等活動範圍都有重疊，因此今天起將針對園區2000人採檢，根據結果再分析擴散情況。

陳時中說，另外也設置採檢站，希望園區除高度懷疑的2棟大樓，其他有進出也可採檢，目前亞旭已停工，並有6400多人陸續送到集中檢疫所，其他人員也一樣要送到集中檢疫所，約有近半員工遭隔離。

陳時中指出，據調查，移工宿舍主要分為廠區內、廠區外2區，已要求所有移工宿舍人員不得任意移動，等採檢釐清疫情，再進一步安置處理。

陳時中表示，由於擔心移工群聚延燒至社區，將請勞動部分頭協助疫調，並要求滿50名移工以上公司對移工全面普篩，防堵疫情，目前看來這次疫情相當具有威脅性，要提高警覺。

在高雄方面今天新增15例，陳時中說，包含港區10人、港區外家人2人、有旗津活動史的1人，以及1人關聯調查中；陳時中說，這名有旗津活動史的個案（案18309）雖住在高雄，但日前回台北後造成媽媽染疫（案18310），目前由台北進行疫調，目前高雄相關累計28人染疫。

陳時中說，高雄港內固定上班員工約1萬人，加上其他移動人可能有近2萬，疫調匡列非常辛苦，因此將由航港局指揮港務公司召回相關人員採檢，社區也設置採檢站。

陳時中強調，高雄疫情傳播速度非常快，屬於相對嚴重案件，相較桃園亞旭疫情暴露時間可能稍短一點點，擴張情況相較應沒這麼嚴重，但2案都很嚴重，都是社區傳染最具威脅性的案例。（編輯：陳政偉）1110122