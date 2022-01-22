亞旭中和廠曾派68人支援桃園未通報 新北重罰30萬匡列採檢371人

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新北市衛生局22日表示，疫調追查發現，亞旭電腦中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，調動沒有通報，面對詢問時未說明詳情，重罰新台幣30萬元。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北22日電）新北市政府今天透過疫調發現，亞旭電腦中和廠曾派68名勞工支援桃園廠，未依照規定向市府報備，疫調時又不實陳述，新北市勞工局依違反就業服務法等重罰新台幣30萬元。

新北市政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，亞旭電腦桃園廠1月21日晚間出現群聚，市府立即主動調查中和廠相關移工是否接觸交流，亞旭電腦2度回報，都宣稱沒有支援情況。

衛生局指出，今天市府再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園時，亞旭電腦卻表示1月9日至1月16日中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援。市府獲訊後立即啟動相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，包括支援的68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離。

衛生局表示，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為移工；衛生局將針對中和廠全數員工擴大採檢，中和廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐，再安排後續事宜。

新北市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時，曾表示亞旭電腦中和廠並無人支援桃園廠。新聞稿表示，侯友宜對亞旭電腦未能主動回報相關訊息感到震怒，要求公司務必配合市府防疫作為，擴大採檢、疫調，盡速阻斷傳播鏈。

新北市勞工局外勞服務科專員葛韻接受中央社記者電訪表示，依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」其中的「移工工作、生活及外出管理注意事項」，如果企業移工調動，按規定須3天前向市府勞工局報備，也就是在1月6日報備，但亞旭電腦這次調動完全沒有通報。

勞工局指出，移工仲介及亞旭電腦面對疫調詢問時，也未說明詳情，對防疫影響情節重大，將依照違反就業服務法第57條第9款以及違反雇主聘僱外國人許可及管理辦法第19條規定，重罰新台幣30萬元。（編輯：戴光育）1110122