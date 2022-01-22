員工確診亞旭電腦仍違法開工 桃園罰30萬

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國內疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦（圖）22日召開臨時疫情記者會表示，桃園本日新增本土病例66人，除亞旭電腦廠的64人，另有1例是先前染疫居服員的家庭、隔離期滿確診、1例則為感染源不明的20多歲女性。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）遠雄自貿港區內亞旭電腦廠爆發群聚。桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦在市府下達停工令後，仍有員工違法工作，會依傳染病防治法給予處分。桃園市政府則表示，已確定開罰新台幣30萬元。

桃園市政府發布新聞訊息指出，亞旭電腦未依規定停工，違反傳染病防治法第43條，開罰新台幣30萬元；若查證亞旭電腦未確實通報有疑似確診個案，會依違反傳染病防治法第42條，罰1萬到15萬元。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案衍生西堤牛排中壢中山店群聚案，1月7日以後的顧客被召回採檢、多人確診。

桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦廠，有2名移工1月9日去西堤用餐未被匡列，昨天才採檢確診、且傳染給4名同事；中央流行疫情指揮中心今天公佈，新增亞旭移工相關接觸者64人（6人本國籍、58人菲律賓籍），總計70人確診。

鄭文燦今天下午召開臨時疫情說明記者會時表示，桃園市今天新增本土病例有66人，除了亞旭電腦廠的64人，另有1例（案18349）是先前染疫居服員的家人、隔離期滿確診，1例（案18348）是感染源不明的20多歲女性。

鄭文燦表示，亞旭電腦廠群聚部分，大部分為移工，目前有14人在醫院收治，56人送至集中檢疫所；移工的工作地區是在遠雄自貿港區的加值區，加值區有A、B棟，作業工廠是在B棟的3樓和4樓，A棟的10樓則有作業倉庫。

鄭文燦表示，移工宿舍部分，有1個在遠雄自貿港區內，住了209人，是以大房間方式共同生活，平均14至20人1房、1人1床；另外7個移工宿舍在港區外的社區中，住了177人，這部分要全部匡列採檢，也要加強疫調。

鄭文燦也說，初步研判，因為作業區的本國籍勞工確診人數不多，因此研判在餐廳或移工宿舍的群聚感染比較有可能，但基於風險考量，包括餐廳共用、宿舍共用的員工全部都列為紅區採檢。

鄭文燦表示，遠雄自貿港區加值區內的30家廠商，除了亞旭電腦停工，其他29家廠商也預防性停工1天，全部採檢。

鄭文燦說，遠雄自貿港區很大，有45公頃，包含倉儲、物流等區，是用專用道連接到桃園機場的停機坪；已在遠雄自貿港區設置採檢站，第一層採檢加值區所有廠商，第二層採檢其他廠商。

鄭文燦表示，初步疫調，移工足跡包括蘆竹南崁地區和大園菓林地區，已設置兩個社區採檢站讓附近民眾採檢；兩採檢站為蘆竹東溪路停車場的蘆竹採檢站、大園區三和路5號的三和天幕籃球場採檢站。

鄭文燦也說，除了遠雄自貿港區所有員工採檢，港區外也要同步進行社區採檢，港區內由指揮中心設的前進指揮所主導，港區外由桃園市政府負責；針對本國籍勞工的同住家人，也正在進行匡列採檢，也要送居家隔離。（編輯：屈享平）1110122