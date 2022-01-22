即日起嚴格要求餐廳實聯制 陳時中：未執行就禁內用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心指揮官陳時中宣布，22日起餐飲場所強制實施實聯制，未配合的餐廳禁止提供內用服務。圖為百貨業者在出入口實施 量體溫、實聯制等措施。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北22日電）西堤群聚疫情延燒，且有部分個案未落實實聯制，導致疫情一發不可收拾。指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起餐飲場所強制實施實聯制，未配合的餐廳禁止提供內用服務。

桃園西堤餐廳爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，但2名前往西堤用餐的移工沒有預約、沒有實聯制，也沒有看相關新聞報導，中央流行疫情指揮中心近日針對移工所屬亞旭公司全員採檢，至今累計驗出70人染疫。

指揮中心指揮官陳時中今天表示，餐廳衍生個案讓指揮中心很心痛，也學習到匡列接觸者總是會有漏網之魚，因此即日起嚴格要求所有餐飲場所落實實聯制，若餐廳未配合執行且經輔導未改善，就要停止內用服務，要把可能漏洞補起來。（編輯：陳政偉）1110122