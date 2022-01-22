亞旭電腦中和廠擴大採檢414人 PCR皆陰性

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新北市府衛生局22日表示，針對亞旭電腦中和廠擴大採檢414人，晚間檢驗結果出爐，414人PCR全數陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府衛生局今天表示，針對亞旭電腦中和廠擴大採檢414人，其中包含支援桃園廠的68名移工，晚間檢驗結果出爐，414人的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR全數陰性。

新北市衛生局晚間以新聞稿表示，亞旭電腦中和廠支援桃園廠的68名外籍移工採檢全數為陰性，已匡列居家隔離；另包含其餘346名員工採檢也都為陰性，也就是說，亞旭電腦中和廠全部採檢414人，核酸檢測都是PCR陰性。

衛生局說，將持續疫調釐清相關接觸史，同時要求亞旭電腦須密切監測觀察員工健康情形，並落實環境清消作業。面對病毒快速傳播的威脅，呼籲公司企業務必主動回報疫情相關訊息，配合採檢疫調，以儘速阻斷傳播鏈。

衛生局表示，針對亞旭電腦公司此次企業移工調動完全沒有依規定主動提前3天向新北市府勞工局通報，而仲介及公司在面對詢問時也未說明詳情，因情節重大，新北市府將依違反就業服務法第57條第9款，採最重罰新台幣30萬元。（編輯：張銘坤）1110122