亞旭隱匿中和廠支援桃園廠 新北：王必勝知道嚇一跳

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亞旭電腦中和廠支援移工至桃園廠遭隱匿，經鍥而不捨追問亞旭高層終願意吐實；新北市副市長劉和然（右）、新北市衛生局長陳潤秋（左）22日下午在市府記者室說明疫調情形。中央社記者黃旭昇新北攝 111年1月22日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北22日電）亞旭電腦隱匿中和廠移工曾支援桃園廠，新北市衛生局長陳潤秋說，今天中午電話向桃機場前進指揮所指揮官王必勝報告，當時王必勝還嚇了一大跳，回問怎麼一回事。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午在市府記者室說明亞旭電腦隱匿移工支援未報備事件，劉和然表示，亞旭電腦桃園廠爆發員工群聚後，新北市不敢大意，不斷與亞旭電腦及相關移工仲介公司保持聯絡。

劉和然指出，直至今天早上，亞旭電腦的說法仍是桃園廠與中和廠兩邊員工沒有流通。不過，經持續疫調追蹤發現，中和廠有68名移工在1月9日至1月16日曾去桃園廠支援。

他說，這批中和廠移工的工作時間，與亞旭電腦桃園廠確診員工的工作時間重疊；至於工作性質與區域，需桃園市衛生單位進一步疫情調查。在確認有支援情事後，立即採取篩檢與隔離檢疫措施，並立即通報中央、新北市長侯友宜瞭解整個狀況。

至於如何追查出亞旭電腦中和廠支援桃園場的關鍵內幕，陳潤秋接受中央社記者訪問時表示，因桃園、新北相鄰，且2廠區員工有可能移動，對方雖2次回報新北疫調小組沒調派移動移工，但市府不放棄也不相信，持續追問。

陳潤秋指出，「疫調電話打到爆」，但因部分移工沒有上班、打給公司的許多電話也沒人接，讓新北疫調人員非常著急；後來終於有1名亞旭電腦高層肯接電話，並承認中和廠移工曾支援桃園廠。

陳潤秋說，桃園廠、中和廠在雙方疫調時，都沒有說明有移工調派，事關防疫重大事件，須讓中央知悉、掌握整體防疫策略。

陳潤秋指出，她今天中午立即以電話向桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝報告，說明中和廠區員工支援事件，當時王必勝還嚇了一大跳，回問怎麼一回事。

劉和然說，這是防疫重大事件，針對移工防疫多一些擔心，「電話一直打，打不通也持續打，幸虧亞旭電腦高層願意面對現實」，恐也知道無法再繼續隱瞞真相，讓新北可以後續擴大採檢、疫調，盡速阻斷傳播鏈。

新北市衛生局新聞資料指出，中和廠支援桃園廠的68名移工立即採檢，並匡列居家隔離；經查中和廠共有371名員工，其中187人為移工，將針對中和廠全數員工擴大採檢，廠區即日起停止作業。（編輯：戴光育）1110122