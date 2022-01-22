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疫情12/300

遠雄自貿港區擴大採檢 王必勝：預期確診不會少

2022/1/22 20:45（1/22 21:00 更新）
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前進指揮所指揮官王必勝表示，22日持續擴大檢驗桃園遠雄自貿港區，預期確診不會少，他強調清零不是目標，而是執行防疫工作的態度。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
前進指揮所指揮官王必勝表示，22日持續擴大檢驗桃園遠雄自貿港區，預期確診不會少，他強調清零不是目標，而是執行防疫工作的態度。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
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（中央社記者江慧珺台北22日電）桃園遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，前進指揮所指揮官王必勝表示，今天持續擴大檢驗，預期確診不會少，但他強調清零不是目標，而是執行防疫工作的態度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，遠雄自由貿易港區內發生亞旭電腦廠群聚，中央流行疫情指揮中心今天公布，整起廠內群聚已有70人確診。桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，會在自貿港區港區常設前進指揮所和採檢站，今天預估採檢2000人。

王必勝今天晚間在臉書（Facebook）發文指出，桃機前進指揮所自1月5日開始工作，至今17天，昨天機場一線人員PCR檢驗共驗7373人，除1名陽性且已確定是先前確診者外，皆為陰性。

王必勝指出，距離清潔員傳播鏈最後足跡日已滿14天，顯示桃機現在已經相當乾淨穩定。防疫人員確診那一條傳播鏈目前都沒有增加相關確診者，如果持續到下週二（25日），也可說很安全了。

王必勝也說，奉命到下一個前進指揮所，即爆發群聚的遠雄自由貿易港區的亞旭電腦。

王必勝指出，今天遠雄自貿港區持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司所在的2棟大樓、30家公司員工，以及同棟移工宿舍其他公司移工，「預期確診也不會少」。

王必勝說明，匡列隔離的員工都送往集中檢疫所，明天所有公司停工進行大清消。他也感謝國軍化學兵協助清潔消毒。

他表示，同時對確診移工展開調查，將通知他們假日接觸的其他廠移工儘速採檢，也通知該工廠進行員工快篩。王必勝最後也強調，清零不是目標，而是防疫工作的態度。（編輯：陳政偉）1110122

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