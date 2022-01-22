更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情24/300

亞旭電腦群聚 王必勝：同園區30家工廠停工

2022/1/22 13:58（1/22 14:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，會在港區常設前進指揮所和採檢站，同園區共30家工廠預防性停工。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，會在港區常設前進指揮所和採檢站，同園區共30家工廠預防性停工。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園22日電）遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，會在港區常設前進指揮所和採檢站，今天預估採檢2000人，同園區共30家工廠預防性停工，其他公司移工也要採檢。

桃園市長鄭文燦稍早說，從西堤餐廳衍生亞旭電腦群聚感染事件，昨天共採檢1005人，其中63人確診，加上之前6人共69人，另有一移工是返國時採檢確診，共70人確診。

王必勝稍早接受媒體聯訪表示，已在港區設前進指揮所，移工、台灣籍員工分別處理，移工除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其餘會送往檢疫所。

他說，調查發現，亞旭這間廠跟中和廠有人員支援交流，會請中和廠做相關處理，已知匡列60餘人；擴大採檢部分，常設採檢站至少到28日。

王必勝表示，已請亞旭電腦即日起預防性停工，何時復工仍要視情況而定，同園區目前為止加上亞旭，共30家工廠預防性停工，篩檢人員和環境清潔消毒。（編輯：李明宗）1110122

延伸閱讀
亞旭電腦增至70確診 鄭文燦：遠雄自貿港區逾萬人全數採檢桃機附近工廠移工染疫 桃市府：和同事睡通鋪、恐隔離逾百人桃園公布13處確診者足跡 曾赴Costco、公有市場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀