亞旭電腦群聚 王必勝：同園區30家工廠停工

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遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，會在港區常設前進指揮所和採檢站，同園區共30家工廠預防性停工。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）

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（中央社記者葉臻桃園22日電）遠雄自貿港區內亞旭電腦廠群聚，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，會在港區常設前進指揮所和採檢站，今天預估採檢2000人，同園區共30家工廠預防性停工，其他公司移工也要採檢。

桃園市長鄭文燦稍早說，從西堤餐廳衍生亞旭電腦群聚感染事件，昨天共採檢1005人，其中63人確診，加上之前6人共69人，另有一移工是返國時採檢確診，共70人確診。

王必勝稍早接受媒體聯訪表示，已在港區設前進指揮所，移工、台灣籍員工分別處理，移工除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其餘會送往檢疫所。

他說，調查發現，亞旭這間廠跟中和廠有人員支援交流，會請中和廠做相關處理，已知匡列60餘人；擴大採檢部分，常設採檢站至少到28日。

王必勝表示，已請亞旭電腦即日起預防性停工，何時復工仍要視情況而定，同園區目前為止加上亞旭，共30家工廠預防性停工，篩檢人員和環境清潔消毒。（編輯：李明宗）1110122