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疫情21/300

桃園公布13處確診者足跡 曾赴Costco、公有市場

2022/1/21 16:09（1/21 16:21 更新）
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桃園市政府21日公布最新個案疫調足跡，包括大園公有市場、台新銀行中壢分行、Costco桃園中壢店、享鴨桃園同德店等13處。（桃園市政府提供）
桃園市政府21日公布最新個案疫調足跡，包括大園公有市場、台新銀行中壢分行、Costco桃園中壢店、享鴨桃園同德店等13處。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市政府今天公布最新個案疫調足跡，包括大園公有市場、台新銀行中壢分行、Costco桃園中壢店、享鴨桃園同德店、屈臣氏福州門市、特力屋平鎮店等13處。

桃園市政府下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）華盛頓幼兒園相關個案（案18117）、八德區感染源不明個案（案18154）、大園區感染源不明個案（案18183）和中壢高商確診老師（案18184）共4名個案足跡。

桃園市政府表示，足跡包括1月10日至20日去過大園公有市場、台新銀行中壢分行、全聯中壢福州門市、Costco桃園中壢店、享鴨桃園同德店、CQ2快剪專門店、屈臣氏福州門市、UNIQLO中壢中華路店、特力屋平鎮店等13處。

桃園市政府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110121

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