基隆防疫司機、亞東醫院護理師染疫 源頭無關本土

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指揮中心21日公布最新病毒序列比對結果，住基隆的防疫計程車司機確定遭染疫乘客傳染，亞東醫院護理師則是被院內確診病患感染，2人感染源均與本土疫情無關。圖為9日大佳河濱公園車來速篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北21日電）指揮中心今天公布最新病毒序列比對結果，住基隆的防疫計程車司機確定遭染疫乘客傳染，亞東醫院護理師則是被院內確診病患感染，2人感染源均與本土疫情無關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，其中有多個感染源待釐清個案，包括家住基隆的防疫計程車司機（案18020）以及亞東醫院護理師（案17967）等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布最新病毒序列比對結果，基隆的防疫計程車司機病毒定序與曾載送從澳洲入境的確診個案（案17892）相同，確定遭乘客傳染，為本土第7條Omicron傳染鏈。

陳時中並指出，亞東醫院護理師經比對病毒定序結果，與院內收治住在專責病房的8B病患（境外移入個案）序列僅差1個位點，且和本土其他序列差很多，確定遭確診病患感染，感染源並非來自社區，但傳染途徑為何仍有待釐清。

在新竹市疫情方面，因無法釐清源頭，原本令指揮中心相當擔憂，但陳時中指出，根據最新定序，案18060病毒序列和桃機群聚相同，有個案在疫情過程中，進一步回想發現早在1月13日就有味嗅覺喪失症狀，且疑似在1月9日就和其他確診個案足跡重疊，目前4例個案當中已有2案路線較清楚。

陳時中表示，目前僅剩與桃園大湳市場有關的染疫母女，仍找不到關聯性，須持續疫調瞭解。（編輯：陳政偉）1110121