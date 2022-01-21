高雄港員工修外籍船染疫 職場、診所接觸者10確診

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國內COVID-19增23例本土病例，與高雄一家三口有關就10例，初判是個案維修外籍船時染疫，已有7例高雄港員工、3例診所接觸者染疫。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北21日電）國內COVID-19增23例本土病例，與高雄一家三口有關就10例，初判是個案維修外籍船時染疫，已有7例高雄港員工、3例診所接觸者染疫，盼船隻駛往的韓國交換情報釐清感染源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進南台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增23例本土病例，創下今年本土病例新高，其中與高雄相關個案就達10例。

陳時中指出，高雄新增個案均為近日確診的高雄一家三口衍生個案，初步掌握2條接觸線，其中高雄港接觸者新增7人確診，診所接觸者新增3人確診。

陳時中說，一家三口的父親是交通船工作人員，近日曾到外籍船舶上做維修工作，可能跟船上的人有接觸，以時序推估，1月13日至14日接觸的船舶風險較高，這條船目前已經離開台灣、駛往韓國，台灣已透過相關窗口通知韓國相關人員，希望交換情報釐清感染源頭。

另外，陳時中說，這名父親曾於1月19日赴診所看病，已知3名接觸者確診，目前高雄正針對港區人員全部列冊，核對相關健保健康資料，凡是這段時間看過病的人都會詳細疫調、釐清診所接觸者。

陳時中說，桃園新增1例機場清潔員解隔前採檢陽性，對社區影響不大；西堤餐廳再增3名1月9日用餐民眾確診，其中1人為確診個案（案18083）的弟弟，另2人身分為移工，進一步針對移工所處經貿園區採檢1000多人，又驗出4名移工確診，該公司累計6人確診，檢驗仍持續進行中。

另外，西堤衍生出來的個案（案17774），高中同班同學已有2人確診，另有同校不同班同學也確診，今天個案的老師（案18184）也確診，但因老師15日採檢陰性，後來進入集中檢疫所才陽性，相對安全。

陳時中指出，值得注意的是，桃園新增1例感染源不明個案（案18183），個案近日探病、陪病時採檢結果為陽性、Ct值37.1，疑為舊案，目前正在二採複驗。（編輯：陳政偉）1110121

（高雄市政府提供）