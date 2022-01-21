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疫情29/300

1/21增23本土高雄相關達10例 境外移入45例

2022/1/21 14:05（1/21 15:33 更新）
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中央流行疫情指揮中心宣布，21日新增23例COVID-19本土病例，創今年本土病例新高。（中央社製圖）
中央流行疫情指揮中心宣布，21日新增23例COVID-19本土病例，創今年本土病例新高。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北21日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創今年本土病例新高，與高雄一家三口相關病例就達10例，另有45例境外移入病例，沒新增死亡個案。（編輯：管中維）1110121

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為20例男性、24例女性及1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（17例）、菲律賓（4例）、越南及以色列（各3例）、加拿大（2例）、波蘭、澳大利亞、韓國、新加坡、瑞典、俄羅斯、英國及愛爾蘭（各1例）移入；另8例調查中。入境日介於今（2022）年1月5日至1月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,394,042例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,375,246例排除），其中18,109例確診，分別為3,283例境外移入，14,772例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計116例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
國內21日新增23例COVID-19本土病例，與高雄一家三口相關病例就達10例。圖為20日高雄市政府在高雄港設篩檢站。（港務公司提供）
國內21日新增23例COVID-19本土病例，與高雄一家三口相關病例就達10例。圖為20日高雄市政府在高雄港設篩檢站。（港務公司提供）
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