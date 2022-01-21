東吳大學城中校區採檢662人 PCR皆陰性

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1名桃園市個案曾在東吳大學城中校區上課，台北市政府20日派遣行動篩檢隊協助師生擴大篩檢。（圖取自東吳大學網頁www-ch.scu.edu.tw）

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（中央社記者許秩維台北21日電）東吳大學城中校區16日曾有確診者到訪，校方今天表示，台北市衛生局昨天派行動採檢巴士到城中校區針對師生採檢，共採檢662人，PCR檢測全數陰性。

台北市政府衛生局昨天公布2名桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案在台北市的公共場所足跡，其中案18116曾在1月16日搭捷運到東吳大學城中校區上課一天，已匡列65人居家隔離。

東吳大學昨晚公告，台北市衛生局將擴大PCR採檢，安排行動採檢巴士，呼籲1月16日到19日間曾出入城中校區的師生到學校採檢，已返鄉的也建議到衛生局或醫院採檢，而城中校區於1月21日到30日間停課。

東吳大學校方今天發布新聞稿指出，台北市衛生局昨天派遣行動採檢巴士到城中校區，針對師生採檢，共採檢662人，PCR檢測報告已經出爐，全數陰性。（編輯：管中維）1110121