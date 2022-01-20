高雄一家3口確診感染源不明 兒就讀幼兒園80人採檢

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄今天有幼兒園男童確診COVID-19，男童就讀的私立幼兒園證實正對全校師生進行採檢，採檢與相關疫調結果將由高市府衛生局統一公布。

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增5名感染源待釐清本土個案，分別為高雄一家3口確診，另有2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，但非已銷案的菜販案18119所匡列對象。

（高雄市政府提供）

高雄市有男童身體不適送醫，經篩檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；男童就讀的私立幼兒園證實，正對全校師生共80人進行採檢，相關結果將由衛生局統一宣布。高雄市長陳其邁也緊急宣布取消原訂公開行程，並訂於下午3時召開防疫記者會說明。

高雄市政府教育局主任秘書吳文靜表示，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心與衛生局公布為準，並表示高雄市校園防疫原則，包含1名學生確診就全班停課等，皆遵守中央規範。至於是否因應男童確診加嚴校園管理措施，將統一由衛生局公布。

根據高雄市政府教育局18日臉書貼文，因應Omicron變異株來襲，高雄學校防疫措施包含用餐時恢復使用隔板直至這學期末等。

教育局也建議，各學校戶外教學、畢業旅行、寒假活動範圍以高雄市區域為原則，並強烈建議不要前往往中央疫情指揮中心公布已發生本土疫情之縣市。

教育局要求，若學校經徵詢家長意見並評估疫情風險，仍規劃至今年已發生本土疫情縣市，應於活動日1週前報防疫計畫報教育局核准，防疫計畫未經本局核准前應延期或取消辦理；且活動期間應落實防疫措施、結束後應要求所有參與者自我健康監測14日、期間發生相關症狀，就醫時應主動說明旅遊史。

教育局並建議，休業式建議採線上方式辦理，以減少校園師生接觸與群聚傳染之風險。（編輯：黃世雅）1110120

（高雄市政府提供）