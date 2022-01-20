高雄一家3口確診匡列362名接觸者 曾至好市多、水療館

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄20日電）高雄今天有一家3口確診COVID-19，高市府公布疫調結果，目前匡列362名接觸者採檢、幼兒園77人快篩陰性。高市府表示，目前尚無法確認感染源為何，感染病毒種類也待基因定序確認。

高雄市政府下午召開防疫記者會，衛生局簡任技正潘炤穎在會中說明疫調結果。潘炤穎說，高雄新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別為案18155、案18156、案18157，是一家3口的父母親和4歲男童。

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

潘炤穎說，從1月10日追蹤起父親案18156因職業關係，經常到高雄港工作，1月10日到高雄港碼頭的麥拉倫輪船維修，13、14日則到搭交通船至新光輪船上維修，15日即出現頭痛、咳嗽症狀，之後到診所就醫，但診所沒通報。

潘炤穎指出，案18155男童19日因發燒、抽搐至醫院就醫，醫院安排住院前PCR採檢；同時案18156因症狀未改善到診所就醫，診斷為扁桃腺發炎。

20日案18155的PCR檢驗結果為陽性確診，CT值20，接著案18156及母親案18157的PCR採檢也是陽性，CT值分別為11.5及24.28，收治負壓隔離病房。

今天中午12時，市府到幼兒園PCR採檢，並安排防疫巴士載送至防疫旅館居家隔離，下午2時醫療團隊進駐高雄港碼頭，進行高風險對象PCR採檢。

潘炤穎說，目前匡列接觸者包括診所、家人、幼兒園、游泳池、麥拉倫輪船、新光輪船等共362人採檢中，幼兒園77人快篩陰性。案18155公共活動史包括1月8日下午4時至5時到鳳山區允利養生水療館，1月3日至19日到松青幼兒園。

案18156公共活動史為1月10日上午8時56分至下午7時41分在高雄港43號碼頭麥拉倫輪船，1月10日至19日在高雄港32號碼頭新光輪船。案18157則在1月15日上午9時30分至11時到過好市多中華店。

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潘炤穎說，此案屬於家庭群聚感染，但目前感染源尚無法確認是來自社區或其他地方。至於病毒種類為何？陳其邁說，目前仍不知道，要等基因定序結果出爐。

這是高雄自去年8月13日後，再次傳出有本土確診病例。去年8月13日高雄出現2名確診者，是北部X men聚會群聚感染傳播鏈的接觸者，在解除居家隔離前驗出確診。（編輯：陳仁華）1110120