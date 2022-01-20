桃機衍生群聚增7人 大湳市場菜販複驗陰性銷案

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）疫情指揮中心今天公布，國內新增13例本土個案，7人與桃機衍生群聚有關、亞東護理師另1名孩子，其餘5人為不明感染源，桃園大湳市場菜販案18119因複驗陰性銷案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中公布國內新增37例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今天新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

桃機染疫清潔員足跡之一，歌友會群聚今天增加2名本土個案，為計程車司機（案17368）曾載過洗腎診所病患及其家人確診；另外，還有一名桃機保全（案17371）的室友有在今天確診，都是隔離期滿前採檢陽性，研判對社區威脅相對較小。

西堤餐廳群聚今天再新增4名確診者，分別為2名在1月9日赴西堤用餐的顧客，在隔離期間出現咳嗽症狀，由衛生單位安排採檢確定為陽性；同樣在1月9日用餐的案17903及案17904則出現家戶內感染，個案家中2名未曾到西堤吃飯的家人也紛紛染疫。

亞東醫院染疫護理師（案17967）相關確診者今天疫情也有變化，在5歲兒子確診後，護理師的3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽，列為今天公布確診個案。

國內COVID-19疫情升溫，今天新增5名感染源待釐清本土個案，分別為高雄一家三口確診，另有2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，但非已銷案的菜販案18119所匡列對象。

另外，國內昨天新增1名感染源不明COVID-19病例（案18119），據初步疫調，個案為桃園市大湳市場工作人員，因有醫院陪病需求採檢確診，陳時中今天表示，因為個案原檢體複驗陰性、第2次採檢也是陰性，因此決定銷案。（編輯：陳政偉）1110120