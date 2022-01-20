國內疫苗護照21日啟用 打2劑才可進八大行業消費 餐飲業不強制要求

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指揮中心宣布，21日起民眾前往歌廳、舞廳、夜總會、夜店等八大行業場所時，都須出示接種2劑疫苗滿14天紀錄，才可進場。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北20日電）國內疫苗護照21日啟用，指揮中心開第一槍要求打完2劑疫苗者才可到八大行業消費，其他行業也可評估跟進，但考量餐飲是必要消費，暫不認為餐飲業須強制要求。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，且疫苗涵蓋率已達一定程度，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內版數位新冠病毒健康證明（俗稱疫苗護照）明天上午8時起開放民眾申請使用。

指揮中心指揮官陳時中指出，考量八大行業的休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離特性，疫情傳播風險較高，因此除了要求工作人員全面完整接種疫苗，明天起消費民眾也須完整2劑COVID-19疫苗滿14天並出示疫苗護照，才可進入相關場所消費；經濟部近期將訂定指引，針對未依規定接種疫苗的店家或消費者開罰。

根據指揮中心規定，相關休閒娛樂場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等場所。

陳時中說，疫苗護照只是讓民眾多一種工具，紙本小黃卡、健保快易通APP同樣可作為疫苗接種證明，目前除了八大行業，醫院住院病人、陪病者、探病者以及住宿式長照機構陪伴者、訪客等也須出示疫苗接種證明。

有媒體詢問，除了中央要求的場所須出示疫苗接種證明，餐廳、學校或地方政府是否也能要求民眾出示疫苗接種證明。

陳時中認為，只要不是太強制性、有道理都可以，像是新北市建議所有進入小學、幼兒園、托嬰中心的民眾都須出示疫苗接種證明，指揮中心是贊成的。

在餐廳方面，陳時中說，指揮中心認為進出所有餐廳都需疫苗護照的時間還沒到，雖不反對個別餐廳要求使用，但考量餐飲是必要消費，不贊成餐飲業大規模、聯合集體要求，至於多大規模才叫「集體」，還要再跟公平會請教。

陳時中並指出，地方政府若要將疫苗護照結合地方平台，只要符合歐盟認證的原則，包括單次使用、自行攜帶、資料不留存，就可個別使用。（編輯：方沛清）1110120

指揮中心宣布國內版疫苗護照21日啟用。（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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