新北校園疫苗護照啟動 師生用餐時使用隔板

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北市長侯友宜（前右）啟動疫苗護照措施，17日並持小黃卡進入校園視察。中央社記者王鴻國攝 111年1月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北市長侯友宜啟動疫苗護照措施，他今天持小黃卡進校園視察，要求用餐時使用隔板、不共食、不交談，餐後戴上口罩。

侯友宜表示，新北市持續在校園推動3級防護、健康5原則，包含量體溫、勤洗手、正確戴口罩、保持教室通風、生病不上課等措施。

侯友宜進入教室時特別提醒師生，用餐時由專人分菜，不併桌不共餐、不嬉戲不交談，維持社交距離或使用隔板，並於用餐後立即戴口罩，守護孩子們的安全快樂學習環境。

教育局長張明文向中央社記者表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的傳染力太強了，因此，因應疫情升溫，學生若被匡列居家隔離，其就讀學校班級、補習班、安親班進行1天以上的預防性停課，檢測結果皆為陰性方能復課。

他表示，若有任何師生確診，則全校、補習班、安親班暫停到校，改採線上教學14天。

他表示，為保護無法施打疫苗的國小以下學童，今天起分2週的時間，趕在29日前專案安排3.8萬名國小、幼兒園教職員工到醫院接種第3劑疫苗，提升保護力以守護校園安全。（編輯：李錫璋）1110117

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，新北市長侯友宜（後左）啟動疫苗護照措施，他17日持小黃卡進校園視察，並到教室提醒師生用餐時使用隔板、不共食、不交談，餐後戴上口罩等防疫措施。中央社記者王鴻國攝 111年1月17日