1/20增本土13例 高雄一家3口、大湳市場2例感染源待釐清

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中央流行疫情指揮中心20日公布，新增5名感染源待釐清病例，分別為高雄一家三口確診，及2名桃園個案與大湳市場有地緣關係。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增5名感染源待釐清病例，分別為高雄一家三口確診，及2名桃園個案與大湳市場有地緣關係，國內至今累計4條待釐清傳播鏈。

國內今天新增37例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為24例境外移入、13例本土病例，本土病例中7人與桃機衍生群聚有關，1人為亞東護理師另1名孩子，其餘5人為不明感染源；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中報告，國內新增兩條感染途徑不清楚的傳播線，今天桃園出現2名感染源待釐清個案（案18135、案18154），據初步疫調，案18135在科技廠上班，案18154為案18135母親。

陳時中說，國內昨天新增1名感染源不明COVID-19病例（案18119），為桃園市大湳市場工作人員，衛生單位查到案18154曾赴大湳市場。但由於案18119已銷案，大湳市場足跡變成確診者一般足跡，而非工作足跡，對於社區風險降低，但會持續進行社區監測。

另外一條感染途徑不清楚的傳播線發生於高雄，陳時中說，這是高雄一家三口確診（案18155、案18156、案18157），這起感染事件的指標個案案18155是家中小孩，因為需要住院，就醫採檢結果為陽性。

衛生單位緊急匡列接觸者，個案父母相繼確診，陳時中說，據初步疫調發現，案18156與高雄港有相關，且這一名個案曾有北部足跡，地方衛生單位將積極疫調，以利盡快釐清感染源。

針對今天新增的13例本土個案，陳時中認為，需要注意的是高雄家戶群聚指標個案（案18155），及與桃園大湳市場有地緣關係的案18135、案18154 ；其他個案幾乎都是已匡列隔離的對象，對社區影響相對小。

陳時中說，加上今天新增的與大湳市場有地緣關係的案18135、案18154傳播線及高雄一家三口確診傳播線，國內已累計4條待釐清傳播鏈，包含亞東醫院護理師感染源待釐清，以及新竹一家四口確診傳播線，上述都列為現階段國內重點觀察的社區疫情。（編輯：謝雅竹）1110120

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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