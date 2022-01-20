亞東醫院染疫護理師3歲兒確診 居家隔離採檢陰轉陽

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新北市衛生局20日證實，亞東醫院染疫護理師（案17967）的另1名3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市衛生局今天證實，亞東醫院染疫護理師（案17967）的另一名3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽，列為今天公布確診個案。詳細個案訊息，待中央流行疫情指揮中心對外公布。

新北市政府衛生局今天中午透過簡訊指出，日前染疫的亞東醫院染疫護理師（案17967）的另一名3歲兒子經核酸檢測（PCR）為陽性，列為今天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土確診個案，將由中央公布個案資訊。

新北市衛生局昨天公布，亞東醫院染疫護理師的5歲兒子「案18081」，個案16日遭匡列接觸者隔離，初步PCR檢測為陰性；18日在隔離中出現發燒症狀，經PCR為陽性、CT值20，已收治專責病房隔離治療。個案隔離前沒上學由家人照顧，足跡、接觸者與母親相同。（編輯：戴光育）1110120