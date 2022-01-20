更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情31/300

亞東醫院染疫護理師3歲兒確診 居家隔離採檢陰轉陽

2022/1/20 12:27（1/20 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市衛生局20日證實，亞東醫院染疫護理師（案17967）的另1名3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽。（中央社檔案照片）
新北市衛生局20日證實，亞東醫院染疫護理師（案17967）的另1名3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市衛生局今天證實，亞東醫院染疫護理師（案17967）的另一名3歲兒子居家隔離後採檢由陰轉陽，列為今天公布確診個案。詳細個案訊息，待中央流行疫情指揮中心對外公布。

新北市政府衛生局今天中午透過簡訊指出，日前染疫的亞東醫院染疫護理師（案17967）的另一名3歲兒子經核酸檢測（PCR）為陽性，列為今天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土確診個案，將由中央公布個案資訊。

新北市衛生局昨天公布，亞東醫院染疫護理師的5歲兒子「案18081」，個案16日遭匡列接觸者隔離，初步PCR檢測為陰性；18日在隔離中出現發燒症狀，經PCR為陽性、CT值20，已收治專責病房隔離治療。個案隔離前沒上學由家人照顧，足跡、接觸者與母親相同。（編輯：戴光育）1110120

延伸閱讀
新北增1例 亞東醫院護理師5歲兒確診亞東護理師確診無關桃機群聚 指揮中心3方向找感染源亞東醫院護理師染Omicron變異株 與桃機群聚無關1/20增本土13例、境外24例 5個案感染源不明【直播】
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀