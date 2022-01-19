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疫情38/300

亞東護理師確診無關桃機群聚 指揮中心3方向找感染源

2022/1/19 15:44（1/19 16:17 更新）
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亞東染疫護理師檢出Omicron變異株，但無關本土群聚。（中央社檔案照片）
亞東染疫護理師檢出Omicron變異株，但無關本土群聚。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）亞東染疫護理師（案17967）檢出Omicron變異株，但無關本土群聚。指揮中心將比對院內確診病人定序、比對動線是否和專責病房重疊，以及釐清社區足跡，3管齊下找感染源。

亞東醫院1名護理師日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，經中央流行疫情指揮中心進行病毒定序，檢出Omicron變異株，但與已知的桃機群聚等其他本土群聚都無關，為第6條本土Omicron傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從護理師的S蛋白來看，比較像是來自歐美的病毒株，目前已請亞東醫院提供護理師發病前14天，醫院專責病房收治的17名確診病人名單，將比對病毒定序釐清感染源。

羅一鈞指出，這名護理師工作的病房和專責病房，不僅不同棟也不同樓層，地理位置上沒有關連性，因此將釐清是否在動線上有重疊，或病房有交叉感染可能性，也不排除有社區足跡要釐清，2方面都會同步進行疫調。

羅一鈞說，截至今天中午，亞東醫院全員普篩尚未檢驗完畢，目前僅增護理師孩子確診，其餘院內人員都是陰性；今天下午也會請專家跟疾管署北區管制中心、衛生局到亞東醫院現場勘查，看是否有時空關聯或線索加速釐清。（編輯：陳仁華）1110119

亞東醫院確診護理師的小孩也染疫。（指揮中心提供）
亞東醫院確診護理師的小孩也染疫。（指揮中心提供）
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