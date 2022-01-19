1/19本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北19日電）國內增10例COVID-19本土個案，其中8例與桃機衍生有關，含西堤顧客及其接觸者、聯邦銀行足跡重疊者；亞東醫院護理師小孩也確診，桃園則有1例感染源待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，國內新增54例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

自桃園機場衍生社區COVID-19疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

今天新增本土個案為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。陳時中說，今天新增本土個案最多的是西堤衍生案最多，共有7例。

今天新增的個案包含2例西堤餐廳顧客確診，其中1人是1月7日用餐的一家7口家庭成員，陳時中說明，這名個案是60多歲男性，這一家7口是從1歲及3歲孩子先發病，截至目前已有6人染疫。

陳時中說，今天也新增1例1月9日曾赴西堤的顧客確診，和案17983一起用餐，當時帶著孩子（案18083）一同用餐。

陳時中表示，日前已公布的1月9日赴西堤用餐染疫的案18053，就讀華盛頓幼兒園，傳染2名幼兒園同學，其中一名同學（案18114）家中的爸爸、媽媽及姊姊，匡列接觸者採檢後也確診，一家四口通通染疫。

值得注意的是，今天新增的案18082，與昨天新竹市一家四口確診有關，陳時中說，原先衛生單位將新竹市一家四口（案18060至18063）暫定感染源待釐清；另外，據疫調發現，曾於1月11日與案18060夫妻用餐的案18082，在1月9日曾與桃園聯邦銀行相關確診者足跡重疊，是否因此染疫仍待釐清。

國內新增一名感染源不明的病例，陳時中說明，據初步疫調，個案為桃園市大湳市場工作人員，因有醫院陪病需求採檢確診，現階段仍看不出個案與桃機衍生疫情關聯性，傳播途徑仍待釐清。（編輯：陳政偉）1110119

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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