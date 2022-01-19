台北榮總設萬人疫苗週末門診 即起開放預約

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台北榮總19日公布，將在22日及23日開設週末特別門診，預計提供萬人追加劑名額。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）COVID-19本土疫情持續，接種疫苗追加劑需求增，台北榮總今天上午公布，將在22日及23日開設週末特別門診，預計提供萬人追加劑名額，即起開放網路預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株於各國迅速傳播，為積極因應病毒變異株對國內防疫造成威脅，中央流行疫情指揮中心建議已完整接種COVID-19疫苗，且間隔滿12週的18歲以上民眾，儘速追加接種第三劑疫苗。

台北榮總院長陳威明今天上午表示，因應暴增疫苗接種需求，除配合中央第20期疫苗接種，將在22日、23日週末假期全院動員，開設COVID-19疫苗追加劑週末特別門診，提供民眾施打追加劑，預計提供1萬人次接種，民眾多加利用，及早施打，安心過年。

北榮院方在新聞稿中提醒，這次週末特別門診接種採全面網路預約制，原則上不提供當日現場、電話及臨櫃預約掛號。疫苗相關事項，如預約網址等訊息，密切追蹤北榮官網最新消息。

針對週末特別門診疫苗接種資格，對象為已完整接種COVID-19疫苗，且間隔前一劑滿12週的18歲以上民眾。完整接種定義為已完成COVID-19疫苗2劑（含混打）或應接種劑次（如嬌生疫苗1劑）。這次施打對象不包含孕婦及未滿18歲民眾。

台北榮總說明週末特別門診疫苗接種廠牌，22日上午提供莫德納、下午供應BNT疫苗，想選擇高端疫苗的民眾，可預約23日全天提供接種。

台北榮總提醒，民眾接種當天攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡、身分類別證明文件。穿著可輕鬆捲袖的短袖或無袖衣物，方便快速露出上臂接種，應全程戴口罩及確實防疫。

若無法提供以上文件、身分類別不符或未達接種間隔，則取消已預約接種資格且不予接種。無攜帶完整COVID-19疫苗接種紀錄卡且不曾在北榮接種者，建議可回原接種醫院處理。（編輯：郭諭儒）1110119