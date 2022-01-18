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1922平台70萬人預約第3劑 莫德納剩1.4萬名額

2022/1/18 19:40（1/18 21:37 更新）
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1922疫苗預約平台18日上午第20期第3劑疫苗預約，截至下午5時，已有超過70萬人預約。（中央社檔案照片）
1922疫苗預約平台18日上午第20期第3劑疫苗預約，截至下午5時，已有超過70萬人預約。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）1922疫苗預約平台今天上午第20期第3劑疫苗預約，據疫情指揮中心統計，截至下午5時，已有超過70萬人預約，預約率超過6成，其中莫德納可預約名額剩1.4萬。

COVID-19疫苗（2019冠狀病毒疾病）被視為恢復正常生活關鍵之一，為加速第3劑施打，中央流行疫情指揮中心上午10時起再次開放1922公費疫苗預約平台，依據年齡層分3組排隊預約，台北市這次也加入預約系統。

第20期追加劑預約狀況，據指揮中心統計，截至今天下午5時，已完成預約70萬109人，第20期共可提供約114萬劑量能，換句話說，第20期還剩下約44萬左右名額可供符合資格對象預約。

以各廠牌預約人數分析，預約莫德納疫苗人數最多，共33萬5946人，本輪莫德納疫苗可提供量能較少，僅34.9萬劑，意味可預約名額剩1.4萬人；BNT疫苗人數次之，共31萬8733人預約；高端預約人數為4萬3003人位居第三，就連不建議作為追加劑的AZ也有2427人預約。

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指揮中心說明，BNT、莫德納都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

指揮中心表示，預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第1劑或第2劑疫苗接種需求民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。（編輯：陳清芳）1110118

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