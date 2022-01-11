COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

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（中央社網站11日電）Omicron變異株來勢洶洶，為加速第3劑COVID-19疫苗預約，疫情指揮中心宣布15日、16日將開放以1922疫苗預約平台預約第3劑，預計17日起開打，未來以一週為一期。在此之前，各縣市祭出不同方案鼓勵民眾接種。民眾該如何預約？可以去哪裡接種？中央社整理帶你看懂。

★台北市：

預估至1月底有110萬名市民符合施打第3劑COVID-19疫苗資格，將新增7個中型接種站因應，並在14日上午9時重啟疫苗預約系統一天讓民眾預約，各醫院也會開設各廠牌的疫苗特別門診供民眾掛號施打。

★新北市：

新北市11日開放4個中大型接種站疫苗接種站第3劑線上預約，當天共3萬300個名額已預約額滿；另外，還開放37個醫療院所、415個診所，可以預約施打第3劑。

（新北市府衛生局提供）

★基隆市：

12日起至16日在市立體育館開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種疫苗服務；至於65歲以上長者自17日起，2階段集中造冊施打莫德納半劑（追加劑）疫苗，詳細內容將在13日公布。

★宜蘭縣：

宜蘭縣除縣內61家合約醫療院所，即日起至27日加開6處快打站，包括宜蘭火車站行口廣場、宜蘭市慈濟接種站、羅東鎮農會、員山鄉慈惠寺、五結鄉慈濟接種站、冬山鄉鹿埔接種站，讓民眾隨到隨打，提高群體保護力。

★桃園市：

桃園市12日起至16日，開設37處社區接種站提供民眾隨到隨打服務，雙數日施打BNT疫苗、單數日施打莫德納疫苗，AZ及高端疫苗透過醫療院所疫苗門診進行施打；17日後轉由「COVID-19公費疫苗預約平台」提供預約接種。

★新竹市：

新竹市目前除35家診所、5家醫院能預約施打疫苗，加開4處大型施打站為中正市場、體育館施打站、稅務局施打站、慈濟靜思堂施打站，提供疫苗隨到隨打，免預約。

★新竹縣：

新竹縣內醫院，包含東元醫院、中醫大新竹附醫、台大生醫、北榮新竹、湖口仁慈和大安醫院至16日止，加開「第1、2、3劑專診」接種服務，其中大安醫院不只院內提供接種，也在竹縣婦幼館加開隨到隨打。

★苗栗縣：

苗栗縣18鄉鎮市衛生所、13醫院、41診所，共72據點持續提供民眾預約接種，因應本土個案增加，縣府衛生局將協調醫療院所於週六日或夜間加開門診施打；此外，提供企業揪團打疫苗，30人以上可由醫療院所進駐接種。

★台中市：

台中市符合施打第3劑疫苗資格的21萬名65歲以上長輩，17日至21日安排44個快打站提供施打；其餘符合資格者可透過1922預約平台開放期程規劃，預計15日起民眾可透過1922預約平台預約，17日起可到合約醫療院所及接種地點接種第3劑疫苗。

★彰化縣：

彰化縣醫護醫事人員、警消、防疫旅館人員、防疫計程車等高風險族群約有2萬多人，安排前往醫療院所掛號接種第3劑疫苗，其餘滿3個月民眾在1922預約平台開放前，則需自行跟醫療院所預約施打。

★南投縣：

南投縣內86家合約醫療院所每個門診日提供至少1種疫苗，隨到隨打，分別為週一與週二提供AZ；週三與週四、週日提供BNT；週五及週六提供莫德納；週一至週日提供高端，民眾也可電洽或網路預約4種廠牌的疫苗。

★嘉義縣：

嘉義縣9日啟動擴大接種第3劑莫德納疫苗服務，透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型，到18間鄉鎮市衛生所、42家合約醫療機構接種，14日至16日將在人數較多的鄉鎮市成立大型接種站。

★嘉義市：

嘉義市除58家合約診所提供預約或隨到隨打服務外，15日、16日開設東西區衛生所假日接種場次，另於22日、23日在北興國中、港坪運動公園開設65歲以上長者大型接種站。

★雲林縣：

雲林縣內106家院所都可接種，只要有預約都可「隨到隨打」，另衛生所也在排定快打站時間，施打時間可上雲林縣衛生局官方網站查詢。

★台南市：

成大醫院（莫德納）和奇美醫學中心（BNT）15日上午加開第3劑疫苗接種門診，奇美醫學中心已額滿，成大醫院14日中午12時截止掛號；各行政區衛生所和診所接種門診，須事先電洽詢問。

★高雄市：

大東文化藝術中心9日至14日提供莫德納疫苗，高雄國際會議中心11日提供AZ疫苗、12日莫德納疫苗、13日BNT疫苗，每天預計接種2000人次，2個接種站都只施打第3劑疫苗，施打時間為每天上午8時30分到上午11時30分、下午1時30分到下午4時30分，欲接種民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

（高雄市政府提供）

★屏東縣：

即日起至14日每日下午2時至5時，在屏東火車站設「莫德納速打站」；潮州老人會館、內埔國小、萬丹農會果菜市場、新園洲安宮活動中心、老人文康中心及其他鄉鎮市衛生所於13日至14日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時30分接種莫德納、15日相同時段接種BNT；寶建醫院對面「假日疫苗施打站」15日至16日上午9時至11時30分、下午1時至4時打莫德納。第1至第3劑皆可接種。

★花蓮縣：

符合施打第3劑資格者，不會寄發通知單，自行向合約醫療診所電話預約接種，第三劑疫苗不限廠牌，民眾經評估後可自行選擇合適疫苗。

★台東縣：

加開15日、16日假日場次，規劃4500人次，16鄉鎮市衛生所提供電話預約或隨到隨打服務。

★澎湖縣：

全縣18歲以上民眾，符合施打第3劑資格者，自行向縣内各衛生所室與合約醫療診所電話預約接種，第3劑疫苗不限廠牌，民眾經評估後可自行選擇合適疫苗。

★金門縣：

12日起14家合約院所以分區分流方式提供第3劑疫苗接種服務，服務時段包含上午、下午及夜間門診。統計至1月23日止，各合約院所已預約施打人數約為8840人。15日起中央1922預約平台將再重啟，疫苗配發將以此平台為準，提醒民眾至平台預約。

★連江縣：

連江縣第3劑接種作業各鄉開放南竿體育館社區接種站、北竿衛生所、東莒衛生所、西莒衛生所、東引衛生所安排診次接種，民眾可由網路表單及電話預約，各衛生所門診公告後已額滿，須待公告再開放預約，現場候補施打因應當天疫苗情形。（編輯：邵曉潔）1110111