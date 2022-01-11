第3劑疫苗施打間隔縮短 屏東加開施打站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣衛生局今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗施打，在各鄉鎮市加開疫苗施打站，免預約即可接種。

屏東縣衛生局新聞稿表示，根據中央流行疫情指揮中心公告，第3劑疫苗與第2劑間隔縮短至3個月以上即可施打，屏東縣政府為擴增接種服務量能，在各鄉鎮市加開施打站，1至3劑都可施打。

即日起至14日下午2時至5時，在屏東火車站設「BNT速打站」。

13日至14日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時30分接種莫德納、15日相同時段接種BNT，施打地點在潮州老人會館、內埔國小、萬丹農會果菜市場、新園洲安宮活動中心、老人文康中心及其他鄉鎮市衛生所。

為服務上班民眾，寶建醫院對面「假日疫苗施打站」15日至16日上午9時至11時30分、下午1時至4時施打莫德納疫苗，每個上下午時段限額250名。

衛生局表示，民眾只要攜帶健保卡及疫苗黃卡，免預約即可接種。

衛生局也呼籲，第1或第2劑疫苗還未接種的民眾，31日前接種還可領到200元超商禮券，請民眾把握良機。（編輯：郭諭儒）1110111