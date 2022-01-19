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疫情11/300

北市中小學及幼兒園1/21至2/28暫停校外教學 課輔改線上

2022/1/19 14:12（1/19 16:25 更新）
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台北市教育局19日宣布，中小學及幼兒園在寒假期間，須暫停或延後校外教學、畢業典禮及服務學習等活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）COVID-19國內疫情升溫，台北市教育局今天宣布，中小學及幼兒園在寒假期間，須暫停或延後校外教學、畢業典禮及服務學習等活動；為了參賽的訓練同時段以20人為上限。

台北市教育局長曾燦金今天接受媒體聯訪表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台北市中小學及幼兒園將照常在明天舉行結業式、1月21日放寒假到2月28日，但期間的校外教學、畢業典禮及服務學習等原則上須暫停或延期辦理。

曾燦金進一步表示，寒假期間的各項學習活動，包含課業輔導、補救教學等，須改線上或延後辦理，若家長有照顧或托育孩子的需求，可申請課後照顧班，但防疫等級要提高。

曾燦金指出，至於有些技職、運動或表演藝術類的選手以及建教生，為了參加全國賽、國際競賽等，寒假期間的訓練與培育工作可以維持辦理，但老師、教練及防護員必須打滿2劑疫苗且滿14天以上，還要有家長同意書。

曾燦金說，練習過程中須全程配戴口罩並保持2.25平方公尺社交距離，吹奏類樂器無法戴口罩則必須維持社交距離或用隔板，且除了表演藝術類比賽外，各個時段的練習希望以20人為上限，並固定分組、分流練習，老師盡量用口頭指導、避免身體接觸，場地、設備、器材須充分清消。

曾燦金表示，寒假期間還有一些體育活動賽事，原則上到2月28日都暫緩辦理，3月看看疫情狀況再做滾動式修正。（編輯：方沛清）1110119

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