中國男子自稱支持「台獨」尋求庇護 法官允續留英國

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）一名在英國尋求庇護的中國男子近日主張，他曾參加「挺台」集會，若被遣返中國將有遭迫害風險。英國法庭隨後裁定他可合法繼續於英國居留。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，根據法庭文件，法官指出，與庇護申請人2022年移居英國時相較，各地「挺台」倡議人士如今確實面臨更龐大風險。

不過，根據報導，這恐是又一起非法移民或外國罪犯藉故宣稱返國恐遭侵害人權，而成功續留英國、或獲准暫停遣返程序的案例。英國政府官員正研擬提高法官允許這類人士利用歐洲人權公約（ECHR）續留英國的門檻。

這名在法庭文件中代號BK的中國籍中年男子在2022年1月首次申請庇護，但遭層級較低的法庭駁回。BK接著在今年3月向上級法庭提出上訴。

BK在法庭聲稱，他曾因為「挺台」而在中國遭逮捕兩次。移居英國後，他曾數次參加「挺台」活動，最後一次是在2022年。根據報導，BK就是在2022年抵達英國。此外，BK也在「臉書」等社群媒體發表「挺台」相關見解。

不過，儘管「極少」證據顯示BK在英國認真「挺台」，法庭仍認定他返回中國有遭迫害風險。BK同時是一名基督徒。

法官提到，與BK最後一次身處中國相較，如今在未獲中國官方認可的教會從事禮拜、並因此遭逮捕的風險，已明顯升高。

法官指出，即便中國官方對BK在英國的活動不知情，BK也有可能在返抵中國後，遭官方訊問。法官主張，一旦被詢問在英國的所作所為、或是曾從事的政治活動，BK說謊的可能性不高。

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法官提到，若BK繼續表達對「台灣分離主義」的支持，中國官方很有可能會知悉，並對BK採取行動。

雖然BK的重要性現階段不足以給他構成具體風險，但若在返抵中國後，繼續從事「挺台」活動，則他確實有可能遭遇嚴重程度達「迫害」的傷害。法官因此判定，BK有權獲國際保護。（編輯：徐睿承）1140621