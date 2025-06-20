童子賢：石油影響力正在衰退 擴大用電是進步象徵

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（中央社記者吳家豪台北20日電）以色列與伊朗持續交戰，導致國際原油價格波動，代工廠和碩董事長童子賢今天表示，石油作為能源的影響力正在衰退，電力的擴大使用是社會進步的象徵，也會進一步抵銷石油的重要性。

童子賢今天出席經濟日報2025大師論壇，以「川普2.0對產業的影響與因應之道」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

他說，台灣產業目前體質算相當不錯，因為擅長人工智慧（AI）和先進晶片，在全世界很難找到替代產品。台灣產業與中國重疊度較低，川普2.0主要衝擊集中在造船、化工、鋼鐵、太陽能板、記憶體等領域，這些多數衝擊到韓國。

談到以色列與伊朗衝突的影響，童子賢說，石油作為能源的影響力正在衰退，全球石油年產值約3兆美元（約新台幣88.59兆元），而電力產值約6兆美元，電力產值幾乎是石油的2倍。現在用石油發電比例已不到2%，先進交通工具如捷運、高鐵等公共運輸幾乎都使用電力。

他認為，以巴衝突對西方世界的影響會比對亞洲更深，對台灣影響相對不大。值得一提的是，以色列「鐵穹」防空系統中的工業電腦產品來自台灣公司，顯示台灣數位科技已滲透全球。

外界擔心中東地區衝突恐影響油價，童子賢分析，石油作為能源的重要結構，還是有相當的影響力，但即使中東再次發生衝突導致油價上漲，其影響力也遠不如1973年至1974年石油禁運所帶來的毀滅性經濟災難。若現在中東再發生一次石油禁運，委內瑞拉、墨西哥、加拿大、美國、俄羅斯等國會趁機擴產，不會帶來新的石油危機。

針對新台幣匯率升值，童子賢指出，匯率影響分短期損失和長期成本結構，就短期損失而言，若匯率緩升或緩降，企業可進行避險，將衝擊降至1/3到1/5，差異就很大。

從長期成本結構來看，童子賢說，可替代性產品受影響較大，若台灣產品匯率大幅升值20%，可能導致部分訂單被越南、墨西哥等產品替代。對於不具替代性的產品例如台積電先進製程，影響較小，因為先進製程需「十年磨一劍」，無法快速替代，較有能力轉嫁成本給市場。

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展望下半年產業景氣，童子賢認為，科技產業旺季在下半年，通常占比55%到60%，上半年占40%到45%，這是因為新產品發表和促銷多在秋天，配合西方耶誕節銷售旺季，使得下半年市場機會更大。

然而，童子賢提醒，目前下半年仍面臨未知變化因素，這種變化是全球現象，並非僅台灣一個經濟體面對。雖然美國是重要市場，但全球還有其他超過70%的市場，值得台灣繼續開拓。（編輯：張均懋）1140620