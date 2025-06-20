罷免成案7/26投票 桃園6藍委呼喚市民反罷守護未來

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（中央社記者王承中台北20日電）中選會今天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。國民黨桃園市立委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、魯明哲發表共同聲明表示，這場罷免投票就是桃園每年增加新台幣259億元預算的保衛戰，呼籲市民出門投不同意罷免票，守護桃園的未來。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

國民黨桃園市立委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、魯明哲晚間發出共同聲明表示，惡罷壓境，桃園6席立委都無法倖免於難，既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭。

聲明批評，大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。

聲明表示，桃園6席立委絕不憂讒畏譏，不會放任謊言蓋過真相，也不會讓政治髒水取代政見兌現，不只會照常工作，還會加班宣傳，讓更多選民知道問政成果。呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

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聲明提到，桃園6席立委在立院協力作戰，修正通過「財政收支劃分法」，桃園的「預算增幅」72.4%，是六都第一，爭取預算，是桃園市長張善政治理桃園最堅強的後盾。這場罷免投票，就是桃園每年增加259億元預算的保衛戰。

聲明呼籲，所有桃園市民出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。7月26日決戰日，大家不畏懼再選1次；為了桃園的未來，大家會團結再贏1次。（編輯：林克倫、張若瑤）1140620