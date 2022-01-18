陳其邁：戶外教學、畢旅 鼓勵在高雄市為原則

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）楠梓國小原訂今天到外縣市畢業旅行，但校方昨天晚間突然發布通知指配合中央防疫規定及市府教育局要求，暫緩辦理。對此，市長陳其邁說，戶外教學、畢旅等，鼓勵以在高雄市為原則。

楠梓國小昨天晚間在網站上發布「6年級畢業旅行暫緩實施緊急公告」，向家長表示，要暫緩18日至20日前往新竹、苗栗與台中等地的六年級畢業旅行。

校方公告表示，六年級畢業旅行活動地點有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情案例，為配合中央防疫規定及高雄市教育局公文函要求，決定暫緩辦理；後續視疫情狀況，再擇期辦理。

有網友昨天晚間也在臉書（Facebook）社團發文說，小孩就讀楠梓國小六年級，突然取消畢業旅行，大失所望。

陳其邁上午於路竹區第1間日間照顧機構揭牌暨開幕儀式，會前接受媒體聯訪表示，戶外教學、畢旅等，鼓勵在高雄市範圍內進行，不鼓勵跨區移動，也強烈建議不要到有本土疫情的北部地區進行戶外教學和畢旅。

陳其邁說，目前12歲以下兒童沒有打疫苗、沒有群體免疫，雖然可能感染後症狀較輕，但會把病毒帶回家，現在75歲以上長輩接種第3劑疫苗比例仍不高，會有風險，因此不建議跨區旅行。

高雄市政府教育局回應表示，Omicron變異株傳染力強、潛伏期短，考量許多學童尚未接種疫苗等原因，因此戶外教學、畢旅等，鼓勵以高雄市為原則，強烈建議不要前往有公布本土疫情的縣市。

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教育局表示，校外教學或畢旅包含地點、住宿等，也要事先徵詢家長意見；若經評估後，仍決定要到已有本土疫情縣市，也應於活動日前1週提出防疫計畫報給教育局核准，教育局會評估是否有需要延辦或取消。

教育局另指出，除活動期間，須落實各項防疫措施，活動結束後，所有參與者還要自我健康監測14天，期間若有症狀發生，就醫時要主動說明旅遊史。（編輯：陳仁華）1110118