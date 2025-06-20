加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

搶救人力流失 醫療院所調薪大作戰

2025/6/20 21:29（6/20 21:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新光醫院副院長洪子仁。（中央社檔案照片）
圖為新光醫院副院長洪子仁。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北20日電）搶救人力流失，不少醫院加薪。台北中山醫院今天表示，7月起全院調薪5.7%，2年來累計加薪逾10%。此外，新光去年2月至今，調薪幅度同樣逾10%；長庚每年7月例行調薪。

台北中山醫院透過新聞稿宣布，自今年7月起實施全院員工調薪計畫，範圍包括護理、醫事、行政及後勤單位等，平均調薪幅度達5.7%起，加上去年平均調薪4.8%，2年累計加薪逾10%以上。

長庚財團法人表示，長庚醫療體系每年7月例行加薪，同步維持護理人員正常排休，避免過勞出走潮。

新光醫院副院長洪子仁指出，院內全體員工薪資自2024年2月起陸續調升，至今年累計已調升超過10%；輪值三班護理人員部分，自2023年11月至今年5月，累計調薪幅度超過20%，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

身兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁指出，學會自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束隔年、2023年出現醫護出走、醫院關床潮時，就已經提出，政府應提高醫院財務韌性、醫院也應主動為醫護人員加薪等訴求，以改善現況。

洪子仁表示，根據台灣私立醫療院所協會先前所作調查，2023年起多數醫院陸續調薪，且自己觀察認為醫院加薪次數、調薪幅度都較疫情前明顯。盼政府持續投資醫療、加強醫療機構財務韌性，也盼各醫院在考量自身財務狀況下持續為醫護加薪，公私協力扭轉醫療職場困境。（編輯：管中維）1140620

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#中山醫院
#長庚
#洪子仁
#新光醫院
延伸閱讀
健保5月新制設加薪門檻 新光宣布護理調升6.5%不同工不同酬成趨勢 醫學中心加薪留才醫師工會不滿住院醫薪資公定價說 盼修醫療法留才長庚醫院年終4.7個月 加發1.5萬元紅包急診醫師斷崖式流失 醫界憂平均年齡上升邱泰源：醫學中心大夜班護病比提升至63%
洪子仁
醫界爭取醫院主治醫師加班費減免所得稅大醫院違反勞基法加重罰鍰 醫界、護理公會支持
COVID-19
逢甲機電系補辦畢典 出席畢業生不到半數翁山蘇姬監禁下過80歲生日 兒子全球募逾8萬則祝福
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：