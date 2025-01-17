長庚醫院年終4.7個月 加發1.5萬元紅包

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）長庚醫院蟬聯最賺錢醫院，今天宣布年終獎金4.7個月，另加發新台幣1.5萬元紅包。新光醫院年終3到3.75個月，且人人都有3000元獎金。

長庚醫院發布訊息表示，長庚醫療體系全台共9大院區，挺過全國缺工、健保給付限制等嚴峻挑戰，為感謝員工的齊心努力，將發放4.7個月的年終獎金，另加發1.5萬元紅包，共將發給2萬3000名員工，估計發出總額逾44.22億元。

各大醫院陸續揭曉年終。新光醫院副院長洪子仁接受媒體電訪說明，新光今年年終獎金將發放3個月到3.75個月，雖然發的額度和去年一樣，受到院方陸續加薪、又有人員升遷、年資等各種因素，所以發放的年終總額比去年增加3000多萬元，增幅16%。

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馬偕醫院表示，除1個月全薪年終獎金，包括聖誕獎金與特別獎勵金已於去年12月薪資發放，另外包括職員、春節及年終等獎金也併入今年1月薪資，包括台北、淡水、台東、新竹與兒童醫院，總計發放總額上達13.1億元。

至於公立醫院部分，保底1.5月薪。（編輯：管中維）1140117