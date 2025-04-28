不同工不同酬成趨勢 醫學中心加薪留才

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北28日電）不同工不同酬成為醫界改革新共識，醫學中心陸續響應，北榮大幅調升繁忙科別住院醫師獎勵金，台大醫院研議進一步優化機制，新光醫院以加班費與人力獎金反映勞務負擔。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良昨天在健康台灣論壇提到，2025年健保總額成長幅度為歷年最高，但健保改革迫在眉睫，包含總統賴清德期盼的支付標準調整朝向「不同工不同酬」，預計優先調整急重症、產科，接著是診察費及各項手術費用等。

針對「五大皆空」科別，台北榮總副院長李偉強今天對媒體說明，台北榮總針對內、外、婦、兒、急診專科，自去年6月起已進行加薪，每名住院醫師每個月增加新台幣6000元獎勵金，且今年4月起再加碼，增加到每個月8000元。

除了五大科別，台北榮總也注意到，重症科部因風險高、壓力大，人力也較為吃緊。李偉強說明，針對泌尿、骨、神外、神內、麻醉專科住院醫師，自今年4月起每人每月發放3000元。

身為龍頭醫院的台大醫院對於不同工不同酬制度的態度，備受外界關注，台大醫院發言人陳彥元說，這次北榮調整幅度可能較大，但類似的分級制度早已存在於各醫療機構，台大醫院也不例外，根據不同科別工作量的分級制度，如外科醫師工作量較大，獲得工作獎勵金高於其他科別。

陳彥元說，醫院內部確實已經在討論進一步實施「不同工不同酬」，未來目標有優化獎勵機制、拉大不同工作負荷的薪資差距等。因為涉及層面廣，不僅有醫師、護理人員，還有其他醫療職類，必須兼顧醫院財務穩健經營，調整前須綜合評估，確保制度公平與可行性，上路時程尚未定。

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新光醫院副院長洪子仁指出，因為外科系住院醫師常要跟著進開刀房，同時還有其他業務，平均工時較內科系住院醫師更長，因此會依照勞基法給予加班費；此外若招收員額不及院內核定人數，都會再依照各科別缺人狀況提供人力不足獎金，換算下來每個月收入約可增加新台幣2萬元以上，約占薪資20%。

同時身為台灣醫務管理學會理事長的洪子仁指出，除薪資調整，健保也應該改變支付標準，尤其在診察費部分，看診困難度高的小兒科，和控制穩定慢性病，兩者給付就應該要做出差異；手術方面，針對心臟外科、胸腔外科等，手術常常是4到8小時起跳，一站就是一整天、難度較高，也應增加手術技術費。（編輯：李亨山）1140428

醫學中心調薪響應不同酬制度，新光醫院副院長洪子仁（圖）說明，院方以加班費與人力獎金反映勞務負擔。中央社記者曾以寧攝 114年4月28日