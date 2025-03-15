邱泰源：醫學中心大夜班護病比提升至63%

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）護理人力告急，行政院去年核定相關政策整備中長程計畫。衛福部長邱泰源今天指出，醫學中心大夜班護病比從之前30%至40%，現提升至63%；跨科支援指引惹議，有共識才會推動。

邱泰源今天上午出席護理師護士公會全聯會會員代表大會，他在致詞時細數護理相關政策，行政院去年7月核定「護理人力政策整備中長程計畫」4年挹注新台幣275億元，衛福部去年3月1日實施三班護病比標準，同步啟動輪值夜班護理人員直接獎勵，並規劃三班護病比達標獎勵，去年全年獎勵截至今年2月共撥付38.15億元。

在三班護病比推動情形，邱泰源說，今年1月三班護病比整體達標率醫學中心59%、區域醫院49%、地區醫院86%；醫學中心大夜班護病比不易達標，113年每月達標率多落在30%到40%，今年1月已上升至63%。

他強調，雖然護理人員執業人數相較同期有上升趨勢，但仍然有缺口未補齊，因應照護需求增加，將持續透過護理人力政策整備，以留任護理人力，114年計畫獎勵經費編列預算約66.85億元，待預算程序完成後，啟動執行。

衛福部近日與台灣醫療工會聯合會等代表開會，邱泰源會中裁示將針對護理師跨科支援、颱風天出勤、落實給付等訂定明確指引及制度，卻引發台灣護師醫療產業工會等其他團體不滿，認為變相加重負擔，揚言提告。

邱泰源會前接受媒體聯訪強調，將提供2種跨科支援指引版本參考，一定會找各護理師團體討論，取得共識後才會執行，沒有既定時間表。

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邱泰源指出，台灣醫療工會聯合會由15個醫事團體組成，其中也有護理人員，指引包含跨科調度要經過護理人員同意、不願意做隨時可以停止等，但他也知道護理師有相當多不同團體，難免會有異議，指引規劃考量是為保障基層護理同仁工作環境跟權益，一定遵循勞基法，「請基層人員放心，政府會全力保護大家」。

至於是否從公立、部立醫院開始帶頭替護理人員加薪，邱泰源強調，絕對公私協力一起努力提升薪資，例如健保署提出醫師診察費、護理費調升，將要求落實到護理人員身上。（編輯：李亨山）1140315